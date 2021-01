Ser ikke grunnlag for å sette ned fartsgrensa, men derimot et behov for parkeringsplass

Vestland fylkeskommune har konkludert med at det ikke er grunnlag for å sette ned fartsgrensa for strekninga ved kryss med fv. 5706 som går til Grotle. Fylkeskommunen mener derimot det er behov for en parkeringsplass i området.