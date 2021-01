Se de mest populære dyrenavnene i 2020

Både hunde-, katte- og hesteeiere ser ut til å være enige om at ett spesielt navn passer perfekt for de fleste dyr

Dette navnet ligger på topp for både heste- og hundeeiere, og katteiere har det på andre plass. Luna, som betyr måne, er navnet alle dyreeiere ser ut til å like best for tiden.