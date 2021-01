Fikk tekniske problem og må innstille den planlagte avgangen

Nyheter

– Hurtigruten Cruise beklager å måtte orientere om av MS Vesterålens avgang i dag fra Bergen må kanselleres. Under gårsdagens siste testkjøring i forkant av oppstart, hvor motorene, gangvei og sideport ble testet mistet maskinen kraften med påfølgende havari på en av maskinenes vulkankobling, kan en lese på Nordfjord Havns nettsider.

Ny vulkankobling blir sendt fra Tyskland og er forventet levert i Bergen 11. januar.

– Tidligere leveranse er vanskelig pga. Covid-19, men vi gjør vårt ytterste for å forsere dette. Vi forventer at skipet skal være i normal drift fra neste rundtur med avgang Bergen 19. januar. Motorprodusenten er engasjert for å finne årsak til hendelsen, forklarer Hurtigruten Cruise.