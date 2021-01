Har du denne og ønsker en ny for 2021? Se Gjert sitt geniale triks for hvordan du ordner dette selv

Nyheter

Kalenderne som vi delte ut i fjor, kan nemlig snus for så å vise 2021.

Fjordenes Tidende må understreke at dette bare fungerer én gang. Det vil ikke være mulig å gjøre dette neste år for å få kalenderen for 2022. Det vil heller ikke fungere å snu kalenderen for 2019, uansett hvor mange ganger du prøver.

Så om du har en av de kalenderne som ikke kan snus, eller om du ikke har kalender i det hele tatt, er det bare å ta kontakt, så er det fullt mulig enten å komme og hente kalendre eller at noen av våre blide ansatte kan sørge for at kalendre blir utlevert til dem som ønsker.