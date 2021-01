Kommunene blir kalla inn til møte om kompensasjon i Bryggja-oppgjøret

Nyheter

Leder av skjønnsnemnda etter inndelingsloven, Ørnulf Røhnebæk, har nå svart på kommunedirektøren i Kinn, Terje Heggheim, sitt brev til nemnda der han kom med en begjæring om at det gjennomføres et skjønn på det ikke-materielle økonomiske tapet som Kinn kommune hevder å ha lidt etter at Bryggja gikk over til Stad kommune. Brevet er også sendt i kopi til kommunedirektør i Stad, Åslaug Krogsæter.