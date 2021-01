Brexit skaper usikkerhet

Lokale fiskere og eksportører setter sin lit til at norske myndigheter klarer å lande minst like gode avtaler som en har

Både Vest-Norges Fiskesalgslag og Arctic Linefish AS håper på uendrede eller enda bedre avtaler både for markedsadgang og fiskerettigheter etter at Brexit trådte i kraft ved årsskiftet.