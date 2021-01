Rekordtrafikk i hyttekommunene i jule- og nyttårshelga

Nyheter

Med sterkt begrensede muligheter til å reise utenlands, samt til å samle flere til jule- og nyttårsfest, valgte mange nordmenn å dra på hytta. Trafikktallene for perioden 24.–31. desember viser at databruken mange steder er mer enn fordoblet. Tradisjonelle hyttekommuner som Ringerike, Hvaler og Ringsaker hadde over 100 prosent vekst på mobildata.