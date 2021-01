Kven meiner du har gjort seg fortent til å få fylket sin klima- og miljøpris i år?

Nyheter

Prisen skal vise fram og honorere det gode klima- og miljøarbeidet som går føre seg i Vestland. Han kan gå til personar, verksemder, lag og organisasjonar. Prisvinnaren må kome frå Vestland og må ha vist evne og vilje til å yte ein klima- og miljøinnsats ut over det vanlege, skriv Vestland fylkeskommune i ei pressemelding.

Ros, motivasjon og inspirasjon

– Vi skal bli eit nullutsleppsfylke innan 2030. Då treng vi at alle jobbar saman for å få det til. Med klima- og miljøprisen vil vi gje ei påskjønning til godt arbeid, samstundes som vi vil motivere og inspirere både prisvinnar og andre til vidare arbeid, seier fylkesordførar Jon Askeland.

Fylkestinget vedtok gjennom Utviklingsplanen for Vestland 2020–2024 at Vestland skal vere ein pådrivar for klimaomstilling og nullutslepp innan 2030.

Alle som ønskjer kan nominere kandidatar, og nominasjonsfristen er 28. februar.

Gode kandidatar til prisen er dei som har talent og viser kreativitet og evne til nyskaping. Vestland fylkeskommune er særleg oppteken av at prisen skal vere til inspirasjon for aktørar som står sentralt i arbeidet med ei klimaomstilling av Vestland. Prisen skal også motivere til vidare innsats.

Første pris til Bergen Havn

Den første klima- og miljøprisen til Vestland fylkeskommune gjekk til Bergen Havn i fjor. Særleg to store prosjekt var avgjerande for tildelinga: tilrettelegging av landstraum for skip og initiativet til miljødifferensierte hamneavgifter.

Selskapet fekk ros for innovativt og nyskapande arbeid, og for at dei tek leiing og set retning i klimaarbeidet både nasjonalt og internasjonalt.