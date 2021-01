Varsler andre bilister om faren for steiner i veibanen

Nyheter

Vedkommende hadde selv kjørt inn i steinene som ble forklart som relativt store, store nok til å forårsake skade på bilen.

– Det var spesielt mange ved fossen rett etter at en har begynt på 80-sona når en kjører fra Måløy, skriver personen.

– De er ikke gode og se før det er for sent. Jeg fikk selv skade på dekk og felg.

Vedkommende opplyser om at de stoppet og plukket det som var der og fikk det ut av veibanen. Men de er bekymret for at det kan komme mer, og vil advare andre.

– Det kan komme mer utover kvelden, skriver bilisten.

De varslet også Vegtrafikksentralen om situasjonen.

Hos Vegtrafikksentralen Vest opplyser de at de har fått melding om steinene, og at entreprenør er sendt ut for å sjekke veien og forholdene.

– Vi sender alltid ut entreprenør, og det har vi også gjort nå. Vi har ikke fått tilbakemelding fra entreprenør ennå, men jeg forstod det slik at det var passering på stedet, sier vakta ved sentralen til Fjordenes Tidende.

Om det kommer flere steiner, og veien skulle bli stengt, vil Vegtrafikksentralen sende ut en melding om dette.

– Vi vil vite mer når entreprenøren kommer på stedet, og får sett på det. Om det er noe vi må ta tak i, sender vi ut melding om det.