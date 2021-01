Mange reiselivsbedrifter på Vestlandet fryktar konkurs

Nyheter

Tala kjem fram i ei undersøking NHO Reiseliv har utført i perioden 3.–7. januar i år. Konkursfrykta er om lag like stor blant reiselivsbedriftene i alle dei tre vestlandsfylka. Det vil med andre ord seia at rundt to av fem reiselivsbedrifter på Vestlandet fryktar dei ikkje vil greia seg.