Stor redningsaksjon ble satt i gang da et skip fikk problem i den sterke vinden

- Redningshelikopter og redningsskøyter samt alle nødetater er sendt til Stadt etter at et fartøy melder om motorstans og fremdriftsproblem. Det er sterk pålandsvind i området og situasjonen er uavklart. HRS koordinerer innsatsen, skrev Hovedredningssentralen Sør-Norge klokka 6.30 søndag morgon.

– Vi anser situasjonen som under kontroll. De har fått start på motoren og går for egen maskin nordøstover. Per nå er de klar av Stadlandet og vil få assistanse, sa Steinar Vatne i Hovedredningssentralen (HRS) til VG klokken 07.15 etter at Hovedredningssentralen hadde meldt at båten hadde fått start på motoren igjen.

NRK melder senere at det var frakteskipet Holmfoss som hadde fått motorproblem på Stadhavet.