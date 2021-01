Buss sperrer veien, brøytebil er fanget på feil side

Nyheter

Kinn kommune melder at en buss står fast i Torskangerpoll.

Bussen sperrer veien, og en brøytetraktor som skal brøyte veiene i området er fanget på feil side av bussen.

– Jeg etterlyste brøyting i Holvik, og da ble jeg fortalt at brøytetraktoren står fast på utsiden av en buss som har kjørt i grøfta i Torskangerpoll. Bussen skulle rygge for å gi plass til brøytetraktoren, og et bakhjul havnet utenfor veibanen, sier Odd Henning Svoren i Kinn kommune til Fjordenes Tidende.

– Vi vet ikke når vi får en bergingsbil på plass. Traktoren har prøvd å slepe bussen opp på veien igjen, men har faktisk hatt problemer med å finne et slepepunkt på bussen som kan brukes til å feste slepetauet i.

Svoren sier dette nå hemmer brøytekapasiteten i vestre krets i Vågsøy vesentlig.

– Denne traktoren brøyter blant annet i Osmundsvåg, Oppedal, Færestrand og boligfeltene i Holvik og Vågsvåg. Vi sliter med redusert kapasitet nå på morgenen. Det er store snømengder på veiene, og veldig glatt, så folk må være veldig forsiktige.