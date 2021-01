Ønskjer å klargjere reglane for isolasjon

Nyheter

Ein av tipsarane melder om at det på deira arbeidsplass har gått under ei veke frå dei smitta vart sett i isolasjon, og til dei no er tilbake på jobb. Dette er lovleg, ifølgje kommuneoverlegen.

– Dei er tilbake på jobb etter godkjenning frå meg. Det som gjer at enkelte reagerer og er usikre, er nok det at regelen er at ein skal vere i isolasjon i ti dagar frå ein først får symptom – ikkje frå den dagen ein får positivt testsvar, seier Vedeld.

Om vedkomande som har fått påvist smitte, for eksempel opplevde symptom fire dagar før ein test blei positiv, må altså personen berre sitte seks dagar i isolasjon.

– Eg forstår at det er mykje informasjon og reglar som verserer og mykje å ta inn, så det er ikkje enkelt å følge med. Men det er altså slik at isolasjonen gjeld frå dagen ein får symptom, og ikkje frå dagen ein får positivt resultat, seier kommuneoverlegen.