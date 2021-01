– Vi stenger veiene. Det hjelper ikke å strø når det snør

Nyheter

– Vi måtte vurdere situasjonen på morgenen i dag. Vi var oppe i Idrettsveien i Måløy og hadde på litt strøsand, men nå ser vi at det bare fortsetter å snø, og vi har bestemt oss for å stenge veien. Det hjelper ikke å strø når det legger seg snø på toppen, sier Odd Henning Svoren i Kinn kommune til Fjordenes Tidende.

I tillegg til Idrettsveien ble Bedehusbakken og Halsbakken også stengt for trafikk tirsdag morgen.

– I går ville verken kommune, fylke eller stat hatt kapasitet til å ta unna snømengdene fortløpende. Men ettersom timene går klarer vi å jobbe oss frempå. Så i går kveld var det ganske greit ryddet på alle veiene, inkludert i Måløy sentrum. Statens vegvesen tok seg av riksvei 15 og fortauene nordover fra krysset ved Glassmagasinet, mens vi i kommunen tok oss av resten av Gate 1 og Torget.

Svoren sier at utfordringen nå er at det har begynt å blåse en del, så det blir for snøfonner. Det gjelder spesielt på Nord-Vågsøy, og han sier dette allerede nå gir utfordringer med snøryddingen.

– Det er fremdeles veldig glatt, og det gjelder også ikke minst når man skal bremse. Det er fort gjort at bilen seiler av gårde.

Alle de utfordrende bakkene i Måløy ble strødd etter at ting hadde roet seg med brøyting i går, men nå er det kommet mer snø.

– Vi kan ikke legge på ti lag med sand i løpet av en dag. Vi må hele tiden vurdere om det gir mening å strø. Heldigvis klarte vi å holde alle kjøretøyene på veien i går. Det at vi ikke når rundt til alle plasser har også sin årsak i snømengdene, og i det at vi må kjøre veldig forsiktig og ta hensyn til andre trafikanter.