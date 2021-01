Forklarar reglane for isolasjon

Frykta kollegaane var for tidleg tilbake på jobb etter covid-19-smitte. – Reglane er følgt, seier kommuneoverlegen

Fjordenes Tidende har blitt kontakta av personar som har uttrykt uro for at personar som har vore i isolasjon med koronasmitte ser ut til å ha kome tilbake i arbeid for tidleg.