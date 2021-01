Her blir det stengt til i morgon: – Eg føler jo på eit ansvar, så eg våger ikkje å sleppe folk over før det er trygt

Robert Sten Ervik har ansvaret for å halde Sandvikseidet mellom Selje og Sandvik ope. Han fortel om umoglege forhold, og har derfor, i samråd med Statens vegvesen, vurdert det slik at det er best å halde fjellovergangen stengt.