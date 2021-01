Maaløy Seafood kjøper nabobuda. Ambisjonen er å vokse videre i kystbyen

Nyheter

– Vi er nå den eneste gjenværende pelagiske fabrikken i Måløy sentrum, og synes det er flott at vi kan skape ny aktivitet i et bygg med sterke røtter i den pelagiske industrien generelt, og Måløy spesielt. Vi ønsker samtidig å takke Andreas Myhre for et godt samarbeid i årene vi har vært naboer, sier Sverre Søraa, admininstrerende direktør i Coast Seafood, konsernet som Maaløy Seafood er en del av.