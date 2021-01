Veiene er fremdeles en stor utfordring. Nå har brøytebil nummer fem tatt seg en tur i grøfta

Nyheter

Veien er kjent som en problemveg, smal og svingete. Og når det i tillegg er så glatt, har det ført til at brøytebil nummer fem på under to dager har kjørt av veien.

Mannskap er på stedet for å få bilen på veien igjen.

Været er dårlig på stedet, med vind og snøfokk, og brøytebilene kjører nå non stop for å holde veiene åpne for bilister.

Nok en brøytebil har sklidd av veien Nok en brøytebil har kjørt av veien. Denne gang på fv. 618 ved Sørpollen på grensa mellom Kinn og Stad kommune.

Bussen er på veien igjen Buss sperret veien, brøytebil var fanget på feil side En buss stod fast etter å ha kjør av veien i Torskangepoll i Kinn kommune i morgentimene i dag. Klokken 10 blir det meldt at veien er åpen og bussen er på veien igjen.

Fylkesveg som er stengt for tyngre køyretøy forsinkar brøytebilen Vegtrafikksentralen Vest melder at fylkesveg 614 ved Kjelkenes er mellombels stengt for tyngre køyretøy grunna eit trafikkuhell.

Snø skapar problem - endå ein brøytebil har hamna utfor vegen – fylkesvegen er stengd Det er veldig glatt i morgontimane etter snøfall i natt. I Bremanger er Fv 616 stengd ved Endal på grunn av ein brøytebil som har hamna utfor vegen.

Såpeglatt – her har brøytebilen hamna i grøfta for andre gong Natt til måndag skjedde det igjen. Brøytebilen som hamna i grøfta søndag kveld hamna i grøfta for andre gong. Det er såpeglatt på vegane, fortel ein tipsar.