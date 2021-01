Nyheter

Terje Rundereim ved Pelagia Selje bekrefter et tips som Fjordenes Tidende har mottatt om at en containerbil står fast etter at ett av drivhjulene havnet utenfor veibanen ved Moldestad mellom Pelagia Selje og Salt i Stad kommune. Det skal ifølge Rundereim være nok plass i veibanen til at andre biler kan passere.

En bergingsbil skal være på vei for å få bilen på veien igjen. Det er ingen personskader.