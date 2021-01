Hos denne maskinentreprenøren har nøkkelen til suksess vært å investere i flinke folk

Systematisk bruk av lærlinger, ansettelse av unge som brenner for en jobb i bransjen og ikke minst å følge opp og ta vare på arbeidsstokkens kompetanse på en god måte. Det mener Joakim Sandal, daglig leder hos Geir Sandal AS, er en viktig forklaring på at selskapet har lykkes.