Nordmenn julehandlet til ny rekord på 124 milliarder kroner. Og størstedelen av handelen var faktisk ikke på nett

Nyheter

– Julehandelen 2020 slår alle rekorder. I en situasjon med økonomisk tilbakegang og høy arbeidsledighet var dette viktig for norsk økonomi og arbeidsplasser. 350 000 nordmenn jobber i handelsnæringen, og en av fire arbeidstakere under 24 år jobber her, sier Harald Jachwitz Andersen, direktør for Virke Handel. Virke er handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon i en pressemelding.

De foreløpige resultatene fra Virkes julehandelsstatistikk, utarbeidet av Kvarud Analyse, er beregnet ut fra kjøpesenterutviklingen i november og desember og SSBs detaljomsetningsindeks for november. Selv om antallet besøk på kjøpesentrene gikk ned med 13 prosent under julehandelen i 2020 sammenlignet med 2019, steg omsetningen med 6 prosent. På samme tid er norske nettbutikker vekstvinneren med 55 prosent økning.

– Nordmenn var flinke til å overholde smittevernsrutinene under julehandelen, og mange valgte å handle over nett. Netthandelen er vekstvinneren, men utgjør bare 11 milliarder kroner av den totale detaljhandelen på 124 milliarder. Netthandelen er i kraftig vekst, men den fysiske butikken er fortsatt den desidert største arenaen for julehandelen.

Nordmenn pyntet hjemmet og kjøpte mat og drikke til nye rekorder

På kjøpesentrene var kategoriene hus og hjem og mat og drikke vinnerne med en vekst på henholdsvis 16,2 og 15,5 prosent.

– Det kan se ut som koronasituasjonen har gjort at Ola og Kari har handlet enda mer for å lage julestemning hjemme. Stengte grenser har gitt et solid midlertidig oppsving for mat og drikke. I tillegg har den kraftige nedgangen i kjøp av tjenester og reiser gjort at vi har hatt mer penger å bruke på det vi putter i hjemmet og i kroppen, sier Andersen.

Klær og sko hardt rammet av julebordstoppen

I klær-, sko- og veskebutikkene på kjøpesentrene falt omsetningen med hele 17 prosent i november og desember.

– Færre julebord og mange på hjemmekontor gjorde at de som lever av det vi putter på kroppen fikk en hard nedtur. På overordnet nivå er dette tidenes julehandel, men mange butikker sliter også under koronasituasjonen, avslutter Andersen.

Det samme forholdet så en også til dels i lokale butikker, mens noen gjorde det veldig og ganske greit, er det også bransjer og butikker som har opplevd det motsatt.

Ser tilbake på en god julehandel og tror 2021 vil bli enklere – Jeg har et inntrykk av at mange vil oppleve 2020 som et spesielt, men ok år Avtroppende leder i Måløy handelsforening, Amund Gotteberg, ser frem til et enklere år for handelsstanden i 2021. Samtidig ser han tilbake på en god julehandel - og ikke minst en fantastisk sommer.

Med en god julehandel gjennomført endte det spesielle koronaåret med å bli et rekordår for butikkene på senteret Senterleder Andreas Frantzen retter en stor takk til alle som handler lokalt og var med på å gjøre det spesielle året 2020 til et rekordår for butikkene på Måløy Stormarked.

Hodetelefoner, elektronikk og underholdning var populært under treet. Men julesalget av én spesiell vare overrasket den lokale varehussjefen – Det har ligget mange harde pakker under juletreet i år, sier varehussjef i Elkjøp Yousef Mounji. Han er svært fornøyd med årets julehandel, både i Deknepollen og på Nordfjordeid.