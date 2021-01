Snøen skapar framleis problem – har vore nattestengd mange stadar

Nyheter

Onsdag morgon skapar snøen framleis problem mange stadar.

Natt til onsdag har desse fylkesvegane vore nattestengd på grunn av snø og vind:

Fv 5716 Kråkenes – Raudeberg i Kinn

Fv 5750 Leikanger – Honningsvågen i Stad

Fv 5753 Leikanger – Hoddevika i Stad

Desse vegane vart brøyta og opna i morgontimane onsdag.

Fylkesveg 5753 Drage- Hoddevik i Stad kommune er onsdag morgon framleis stengd på grunn av snø og vind, opplyser Statens vegvesen.

Tysdag kveld klokka 22.40 opplyste Vest politidistrikt at ein semitrailer hadde køyrd i grøfta på Lotevegen på E 39 i Stad kommune. Politiet opplyste at vogntoget ikkje var til hinder for anna trafikk, men at det var svært glatt i området.