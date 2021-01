Kjenner du igjen barna på dette flotte fargebildet fra 1960?

Nyheter

Vågsøy/Kinn: Bildet over er fra Ref­vik og års­tal­let er 1960. Det er som­mer, midt i slåt­ten, og vi ser at hes­ja er godt sikra med not for at høy­et ikke skal blåse vekk. Barna på bil­det er søs­ken/søs­ken­barn på be­søk hos fa­mi­li­en i Ref­vik.