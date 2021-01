Ønskjer å gå tilbake til normal drift ved ungdomsskulane frå onsdag

Nyheter

– Beredskapsleiinga i Kinn har vurdert situasjonen og kome fram til at dersom ikkje regjeringa kjem med tiltak heimla i forskrift, vil ungdomsskulane i Kinn bli opna for normal drift frå 20 januar. Det er ei vurdering av eigen smittesituasjon som leiar oss til denne konklusjonen, skriv kommunedirektør Terje Heggheim i sitt fredagsbrev.

Det betyr at ein frå 20. januar går tilbake til reglane ein følgde før 4. januar. Det same vil gjelde for idrettshallar og aktivitetar for born og unge – som også vil bli opna igjen.

– Dette er meint som ei varsling, og vi vil stadfeste det i eiga melding etter regjeringa sin pressekonferanse måndag, skriv Heggheim.