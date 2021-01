Analyserte 299 prøver. Ei var positiv

Nyheter

Kommunen for prøvetaking for den positive prøva er Stryn. Helseføretaket opplyser at kommunen for prøvetaking ikkje nødvendigvis er kommunen der pasienten bur eller har folkeregistrert adresse.

Fredag morgon melder Helse Førde at dei har ein pasient innlagt på sjukehus med koronasmitte.

Slik er prøvetakingsstatistikken for dei siste dagane:

Torsdag 7. januar: 4 nye av 281 analyserte prøver

Fredag 8. januar: 0 nye av 420 analyserte prøver

Laurdag 9. januar: 2 nye av 207 analyserte prøver

Søndag 10. januar: 0 nye av 116 analyserte prøver

Måndag 11. januar: 2 nye av 227 analyserte prøver

Tysdag 12. januar: 3 nye av 438 analyserte prøver

Onsdag 13. januar: 0 nye av 345 analyserte prøver

Torsdag 14. januar: 1 ny av 299 analyserte prøver