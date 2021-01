Nyheter

Lokalpolitiker i Kinn kommune og fylkestingsrepresentant for Frp, Frank Willy Djuvik, uttalte nylig i et intervju med NRK at «hvis de nye batteribåtene skal kjøre i 22 knop, kan vi like godt sette inn robåter». Han pendler daglig Florø-Måløy, og bruker halvannen time fram og tilbake fra jobben i Måløy.