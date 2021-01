Analyserte 290 prøver - tre var positive

Nyheter

Helseføretaket understrekar at prøver som er tatt i området til Helse Førde kan bli analyserte i andre laboratorium enn ved Førde sentralsjukehus. Helse Førde minner om at dette såleis ikkje er ei komplett liste over prøvesvar frå Helse Førde sitt område, men berre dei prøvene som Helse Førde analyserer.

Slik ser statistikken ut for dei siste dagane:

Fredag 8. januar: 0 nye av 420 analyserte prøver

Laurdag 9. januar: 2 nye av 207 analyserte prøver

Søndag 10. januar: 0 nye av 116 analyserte prøver

Måndag 11. januar: 2 nye av 227 analyserte prøver

Tysdag 12. januar: 3 nye av 438 analyserte prøver

Onsdag 13. januar: 0 nye av 345 analyserte prøver

Torsdag 14. januar: 1 ny av 299 analyserte prøver

Fredag 15. januar: 3 nye av 290 analyserte prøver

Dei tre nye positive prøvene er som nemnt frå Gloppen, men kommunen for prøvetaking er ikkje nødvendigvis kommunen der pasienten bur eller har folkeregistrert adresse.

Laurdag melder Helse Førde om ein innlagd pasient med stadfesta koronasmitte.