Han skal leie arbeidet med samanslåing av fagskulane

– Vi har ambisjon om å bli best i landet, seier Torbjørn Mjelstad som er tilsett som prosjektrektor for Fagskulen i Vestland. 1. januar neste år blir dei to fagskulane i Hordaland og Sogn og Fjordane slegne saman til éin skule.