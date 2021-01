Har du et prosjekt som gjør trafikkhverdagen tryggere? Da kan du søke om støtte fra regjeringen

Nyheter

– Vi har alle har et ansvar for å gjøre trafikksikkerheten på veiene bedre, og vi må alle gjøre det vi kan for å hindre den neste ulykken. Vi har akkurat lagt bak oss et år hvor det omkom under 100 personer i veitrafikken i Norge. Det er historisk, og vitner om at det i dag er sikrere på norske veier enn noensinne, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.