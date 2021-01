La ut etterlysning på Facebook - ein time seinare snakka ho med Peter frå Shetland

Nyheter

– Eg skulle finne meg ein plass å henge opp hengekøya mi og lage bål, men så fekk eg auge på ei flaske som var isa ned. Då eg såg litt nærmare på den la eg merke til at det var noko i flaska, fortel Hundeide til Fjordenes Tidende.

Turgåaren, som bur i Måløy, fekk opna flaska og innhaldet viste seg å vere ein 16 år gamal flaskepost frå Peter og Susan Henry frå Shetland.

– Det var sjølvsagt kjempekjekt å finne flaskeposten, men dei som hadde sendt den, bad jo om at ein prøvde å kome i kontakt med dei, så eg la ut ei etterlysing på gruppa «Du vet du er frå Måløy når…» på Facebook. Eg trudde aldri at det skulle lukkast.

Men det var mange som heiv seg rundt for å prøve å finne Peter og Susan Henry frå Shetland, eller nokon som kjende dei.

– No har eg faktisk nettopp fått ei melding frå han. Han kunne fortelje at dei har blitt eldre og har selt båten, men han syntest det var veldig overraskande og kjekt å høyre at nokon hadde funne flaskeposten.

– Verda er ikkje stor, avsluttar Hundeide.