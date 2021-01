Vil ha økt parkeringstid for å bedre trafikkavviklingen og sikkerheten i dette området

Trond Lillebø hos Selstad AS har sendt et brev til Kinn kommune der han ber om at tillatt parkeringstid ved tilkomsten til parkområdet på Moldøen utvides. Han mener dette vil bedre trafikkavviklingen og sikkerheten.