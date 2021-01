Nyheter

De nye lokalene vil gi 80 nye sitteplasser som totalt vil gi en femdobling av kapasiteten på restauranten. I tillegg vil tilbygget kunne åpnes og lukkes etter behov.

– Det kommer til å bli et kjempegodt løft for Måløy sentrum, sier daglig leder ved Havfruen Margrethe Gangsøy til Fjordenes Tidende.

Her kan du se film av hvordan de nye lokalene kan bli seende ut:

På Instagram, hvor videoen som er lagd av Fagmøbler Måløy først ble lagt ut skriver restauranten følgende: «Vi skal gå for lune fine farger. Her er bare et utkast som viser størrelse i første omgang! Tak og vegger kan åpnes på fine dager.».

– Målet er at bygget skal stå klart så fort som mulig. Men ting tar litt lengre tid enn det man regner med. Anbud, leveransetid osv.