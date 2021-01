Saker om brøytebilar i grøfta og stengde vegar har blitt mest lest

Nyheter

Eit kraftig snøfall skapte problem for mange bilistar og brøytebilsjåførar måndag morgon, men problema starta allereie søndag kveld. Då køyrde brøytebilen sjølv av vegen. Det var glatt på vegane og det enda med utforkøyring også for den store, solide bilen.

Nokre timar seinare på natta skjedde det igjen. Den same brøytebilen hamna i grøfta, denne gongen på vegen frå Mehuken og ned mot Kråkenes.

Dette var starten på nokre døgn med mange utforkøyringar både for personbilar, lastebilar og fleire brøytebilar.

Snø skapar problem - endå ein brøytebil har hamna utfor vegen – fylkesvegen er stengd Det er veldig glatt i morgontimane etter snøfall i natt. I Bremanger er Fv 616 stengd ved Endal på grunn av ein brøytebil som har hamna utfor vegen.

Nok en brøytebil har sklidd av veien Nok en brøytebil har kjørt av veien. Denne gang på fv. 618 ved Sørpollen på grensa mellom Kinn og Stad kommune.

Veiene er fremdeles en stor utfordring. Nå har brøytebil nummer fem tatt seg en tur i grøfta Det er en heftig jobb å være brøytebilsjåfør i disse dager. Tirsdag formiddag står nok en brøytebil i grøfta. Og igjen i et utfordrende område, på fv. 618 ved Sørpollen.

Men andre saker har også engasjert fjt.no-lesarane. Då Statens vegvesen hadde kontroll søndag kveld stansa dei eit vogntog med store sprekker på bremseskivene framme. Sjåføren vart nekta å køyre vidare.

Her kan du sjå bilde av bremseskivene.

Vidare var det mange som ville lese om verksemda Geir Sandal AS. Systematisk bruk av lærlingar, tilsetting av unge som brenner for ein jobb i bransjen og ikkje minst å følge opp og ta vare på arbeidsstokken sin kompetanse på ein god måte, meiner Joakim Sandal, dagleg leiar, er ei viktig forklaring på at selskapet har lukkast.

