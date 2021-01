Nyheter

Under ein kontroll som Utrykkingspolitiet gjennomførte på Rv 15 på Haugen i Stad kommune før helga, så stansa dei to bilførarar for ulovleg bruk av mobiltelefon.

Dermed måtte dei to bilførarane punge ut med heile 5.000 kroner kvar. I tillegg fekk dei tre prikkar i førarkorta sine som dei må ha i tre år. Får ein bilførar over åtte prikkar så mister han førarkortet for ein periode.

Politiet seier det er trafikkfarleg å bruke mobiltelefonen når ein køyrer bil. Det har vore forbode sidan 2000.