Historien ligger i veggene, men nå er det framtida som gjelder

Det var i oktober 2020 at selskapet som tidligere gikk under navnet Flatraket Bygg annonserte at de nå går i en ny retning. I nye lokaler i Øvrevegen 1 på Raudeberg, er det navnet Vest Bygg & Betong som møter potensielle kunder.