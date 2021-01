Kjenner du deg litt åleine og har lyst å få besøk? Då vil Siv Anett og Ylva gjerne høyre frå deg

Nyheter

– Forsking viser at sosial isolasjon gjev større fare for helseutfordringar. Fleire kontaktpunkt i løpet av veka fremmar gode psykososiale forhold. Situasjonen med covid-19 har for mange lagt ein dempar på møte mellom menneske, og særleg eldre er utsatt for sosial isolasjon. Det treng ikkje vere slik. Det er fleire måtar ein trygt kan vere i lag med andre på, gjennom telefonsamtalar, samtale med naboen over hekken, eller gå ein tur med trygg avstand til kvarandre, skriv kommunen i ein pressemelding.

Kommunen kjem derfor no med eit meir tilrettelagt tilbod om auka aktivitet og fellesskap for vaksne.

– Vi kallar det «Få besøk». Prosjektet er støtta av helse og velferd. Tilbodet er retta hovudsakleg mot vaksne frå 55 år og oppover, og handlar om å kople deg opp mot ein frivillig person. De kan til dømes treffast ein gong i veka og gå på tur, eller dra på «ope-hus-aktivitetar». Kanskje du berre vil lytte til musikk i lag med nokon, eller lese? Det er gjennom å gi at man får. Det å få ein besøks- eller aktivitetsven er som oftast ein gjensidig god oppleving for begge partar.

For å bli med i prosjektet og få besøk kan du sjølv, eller pårørande, registrere deg i skjemaet som du finn her. Du kan også besøke tenestetorget i Florø eller Vågsøy frivilligsentral.

– Vi tek då kontakt for å avdekke behov og ønske du har. Kulturkoordinatoren vår vil då i samarbeid med frivilligsentralen kople deg i lag med ein av våre frivillige, skriv kommunen, som også peikar på at dei vil trenge fleire frivillige.

For at dette skal gjennomførast slik som vi tenker er vi også avhengige av fleire frivillige. Registrer deg på Florø og Vågsøy frivilligsentral sine nettsider om du vil bidra! Det er opp til deg sjølv kor ofte du kan bidra som frivillig, men vi treng kvarandre no.