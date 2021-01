Meiner ei delt løysing med helsestasjon i kommunehuset og legesenteret i nybygg her er det beste

Nyheter

Bakgrunnen for saka om ny lokalisering av helsetenestene i Selje kjem som følge av at Stad kommune vil frigjere tomta der helsesenteret er lokalisert i dag. Denne tomta er tenkt frigjort til formål som kan fremje reiseliv, turisme og lokal samfunnsutvikling, gjennom sal til Selje Hotell Invest AS, som har planar om nytt hotell i Selje.