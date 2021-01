Bjørnar har tatt over sjefsstolen hos byggevareleverandøren

– Det er fint å kunne ta over en bedrift som fungerer så godt som denne

Byggvareleverandøren Bygg & Byggevarer AS på Flatraket fikk et kjempeår i 2020. Ny daglig leder, Bjørnar Eldevik, kunne ikke vært mer fornøyd. – Det er fint å kunne ta over en bedrift som fungerer så godt som denne, sier han.