Ghanei opnar til helga, men saknar endring

– Det må få bli opp til kvar enkelt kommune å avgjere kva tiltak ein skal ha

Innehavar av Frimannsbuda AS i Selje, Mehran Ghaneim, saknar meir makt til lokale myndigheter rundt reglane for pub-drift. – Eg forstår reglane når det gjeld større stadar, men for oss er det meningslaust, seier han.