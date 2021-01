Både Kinn og Stad følgjer nasjonale reglar og utvidar ikkje skjenkestoppen ytterlegare

Nyheter

Beredskapsleiinga i Kinn melder at dei ikkje vil gjere lokale vedtak som avgrensar skjenking av alkohol ut over det regjeringa bestemte 19. januar. Ut frå smittesituasjonen i Kinn er det ikkje grunnlag for strengare reglar enn dei som gjeld nasjonalt.

- Det betyr at skjenkestadane i Kinn kan skjenke som dei gjorde før 4. januar, men med tillegget som Stortinget har lagt med krav om matservering og spiseplikt, seier Heggheim.

Skjenkestoppen vert oppheva frå midnatt natt til fredag 22. januar.

Frå 22. januar gjeld desse reglane:

· Skjenkestopp ved midnatt (kl. 24.00)

· Det er ikkje lov å sleppe inn nye gjester etter kl. 22.00

· Alkoholservering kan kun skje i samanheng med matservering

Det same vil gjelde i Stad kommune.

- Frå og med fredag 22. januar er skjenkereglane nasjonalt tilbake slik dei var før nasjonal skjenkestopp vart innført 4. januar 2021, seier Alfred Bjørlo til Fjordenes Tidende.

- Stad kommune ser ikkje grunnlag for andre reglar for skjenking i Stad kommune enn dei nasjonale reglane. Det vil seie at alkoholservering frå og med fredag 22. januar kan skje i samband med matservering. Det blir skjenkestopp ved midnatt, og gjester kan ikkje kan sleppast inn etter kl. 22.