Forlenget varetekt for kvinnen som banket på dører og prøvde å knivstikke folk

I et møte ved Sogn og Fjordane tingrett tirsdag 19. januar ble det bestemt at varektsfengslingen for kvinnen som hadde skremt og forsøkt å knivstikke folk i Bremanger i fjor høst skal forlenges. Kvinnen har selv samtykket i forlengelsen.