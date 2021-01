Lesarspørsmålet om Kinn skapte stort engasjement – på fleire måtar

Nyheter

For slike enkle lesarspørsmål på nett vil aldri kunne erstatte ei representativ meiningsmåling eller metodisk spørjeundersøking. I aller beste fall kan eit slikt lesarspørsmål vere ein peikepinn på engasjementet i ei sak.

At det er engasjement rundt denne saka, det fekk vi alle fall godt dokumentert. Med store mengder svar, over 2.000 i skrivande stund, og eit resultat som endra seg alle vegar.

Fjordenes Tidende har blitt kontakta av mange som lurer på om tala er «rette» og kor mykje ein kan stole på dei. Dei har vist til at det her er lett å omgå systemet og at det er svakheiter ved metoden.

Og vi var sjølvsagt klar over desse utfordringane då vi la ut spørsmålet. Slike enkle nettavstemmingar har ikkje noko tungt vern mot manipulering. Sjølv om ein set på sperre på ei stemme per brukar, ikkje viser resultatet undervegs, legg heile spørsmålet bak abonnementsmuren og så vidare, så er dette tiltak som bremsar mogleg manipulering. Det tek ikkje risikoen for det heilt bort.

Planen var heller ikkje å lage statistikk på dette, og slå fast noko som helst, for slike uhøgtidelege lesarsvar kan aldri samanliknast med store statistiske undersøkingar der ein har gjort eit representativt utval på bakgrunn av demografi og følgjer reglane til kvantitativ metode.

Slike spørsmål som det vi la ut i går, er ei temperaturmåling, der alle lesarar av fjt.no kan svare, uavhengig av kvar dei bur og kven dei er. Og det svara på lesarspørsmålet viser, er at temperaturen i denne saka er høg.

Svara på kva innbyggarane i Kinn faktisk meiner om sin nye kommune må ein innhente på heilt anna vis.