Politiet stansa fire bilførarar som var for tunge på gassen

Nyheter

Under ein laserkontroll som Utrykkingspolitiet gjennomførte på Rv 15 ved Bryggja i Stad kommune tysdag stansa dei fire bilførarar som braut fartsgrensa.

Dei køyrde for fort i 80-sonen.

Den som hadde høgste fart vart målt til 96 kilometer i timen. Denne bilføraren måtte ut med 3.600 kroner.

Under ein fartskontroll i Innvik i Stryn kommune onsdag fekk heile 14 bilførarar bøter for å ha køyrd for fort i ei 50-sone. Høgste fart var 68 kilometer i timen.

Ein bilførar fekk 5.000 kroner i bot og tre prikkar i førarkortet for ulovleg bruk av mobiltelefon.