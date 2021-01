Nyheter

To bilførarar vart stansa av Utrykkingspolitiet på Fv 61 på Eidså i Vanylven kommune for å ha køyrd for fort.

Høgste fart var 74 kilometer i timen.

To bilførarar vart stansa og fekk 5.000 kroner i bot og tre prikkar på kvar for ulovleg bruk av mobiltelefon.

Ein bilførar fekk bot for ikkje å ha brukt bilbelte.