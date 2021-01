Alexa gjekk vidare i The Voice, og valde seg Ina som mentor

Nyheter

Alle mentorane snudde seg då Alexa song, og ho kunne velje fritt blant ekspertisen i panelet.

– Fremføringa di var full av sjel, og eg vil jobbe med deg, sa mentor Ina Wroldsen.

– Eg synst du var heilt magisk, sa mentor Yosef Wolde-Mariam frå Madcon.

Alexa sa at ho hadde stor respekt for alle mentorane, men at ho blei veldig glad då Ina Wroldsen snudde seg.

Ho valde dermed Wroldsen som sin mentor vidare i den populære songkonkurransen, og Ida kvitterte med ein stor takk for oppdraget tilbake til Alexa.