Mener skolenedlegginger bør legges på is dersom ny batterifabrikk og 2.000 arbeidsplasser kommer til kommunen

- Med tanke på nyheten, at det jobbes godt og aktivt med å få en ny, stor batterifabrikk til Florø ser vi at dette vil påvirke andre lokale saker også. Dersom dette blir en realitet, og vi på sikt kan ha 2.000 nye arbeidsplasser her, mener vi i Rødt at tiden for å bygge ned skolestrukturen må utsettes, sier Hege Chatrine Brandsøy i partiet.