Rosar brøytemannskapet som har stått på seint og tidleg for å rydde svært utfordrande vegar

- Alle maskinene våre og mannskapet har vore i drift bortimot døgnet rundt. Det har gått i fresing og fjerning av brøytekantar, høvling av is og snø og sandstrøing. I tillegg til eige mannskap og innleigde entreprenørar, har vi leigd inn og auka kapasiteten ved kjøp av tenester. Også utover dei vi har faste avtalar med, seier han, og legg til:

- Sjølv om mildværet kom, smeltar isen seint. Det kjem av tele i bakken. Heldigvis har vi ikkje hatt uhell i form av utforkøyring og liknande.

Kommunedirektøren forstår at innbyggjarane kan bli frustrerte dei gongane i året dette blir eit problem, men peikar på at dei gjer så godt dei kan, og meiner mannskapa som har stått på seint og tidleg fortener ros.

- Vi får litt pryl på sosiale medium, ikkje berre litt. Vi kan forstå forventingane blant innbyggarane i Kinn. Denne gangen rakk vi ikkje over alt på så kort tid at vi unngjekk problema. Vi veit at dette har vore eit felles problem for dei fleste kommunane i fylket. Eg vil likevel rose både eigne mannskap og dei vi har leigd inn for jobben de har gjort. De har sanneleg stått på, og takk for det!