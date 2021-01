Banken har bestemt seg for en langsiktig satsing i kystbyen

Sparebanken Sogn og Fjordane bygger om sine lokaler i Måløy og inngår en ti-årig leiekontrakt med huseier. - Vi ser et betydelig potensial i aksen Måløy-Selje, og ønsker å sette et solid fotavtrykk her, sier banksjef privatmarked Ole Aukland.