Ved pinleg nøyaktige opptrekk frå kvar sprøyte fekk helseføretaket vaksinert 80 fleire helsetilsette enn planlagt

For to veker sidan starta vaksineringa av helsepersonell i sjukehusa i Helse Førde. Føretaket planla for å vaksinere om lag 330 tilsette, men betre utnytting av kvart vaksineglas gjer at heile 408 no har fått vaksinen.