Så mange fikk læreplass i 2020

Nye tall viser at det kun var 2 prosentpoeng færre søkere som fikk læreplass i 2020 sammenlignet med året før. – Dette viser at regjeringens tiltak for lærlinger under koronapandemien har fungert, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).